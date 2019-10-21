Киев, , 13:48 — REGNUM С 1 ноября 2019 года газ для промышленных потребителей Украины станет дороже на 19,6% по сравнению с октябрём. Об этом сообщило информационное агентство УНИАН со ссылкой на заявление «Нафтогаза».

"Такое изменение обусловлено ростом цен на газ на европейском рынке, откуда Украина импортирует газ», — отметили в компании.

По данным компании, цены на газ «из Европы» в ноябре превышают текущие почти наполовину.

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По минимальной цене газ смогут купить те предприятия, которые не имеют долгов перед «Нафтогазом», а также будут приобретать не менее 50 тыс. куб. метров газа в месяц. В противном случае цена будет выше, отметили в компании.

Как сообщало информационное агентство «Украинские новости», ранее «Нафтогаз» снизил цену на газ для населения Украины на 4,9%.

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