Севастополь, , 13:32 — REGNUM Старт отопительному сезону дал врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев с 21 октября, сообщила пресс-служба правительства региона.

«На прошлой неделе правительство приняло решение о начале отопительного сезона. Вся работа должна быть синхронизирована. Необходимо проконтролировать, чтобы специалисты вовремя давали тепло во все объекты и учреждения. Особенно социальной сферы. Также с коллегами из МЧС необходимо провести информационную компанию, многие горожане пользуются электрообогревателями», — сказал на аппаратном совещании Развожаев.

Вице-губернатор Владимир Базаров заявил, что работа по подаче отопления уже началась.

«В работе уже весь Гагаринский район, большая часть Северной стороны и практически запущена центральная часть города. Стоит отметить, что тепло на объект поступает после подачи заявки балансодержателем», — отметил Базаров.

21−22 октября дневная температура в Севастополе, по прогнозам синоптиков, составит 20 градусов тепла, в ночные часы опустится до +12 градусов. Ближайшие дни похолодания также не прогнозируется. Между тем, по сообщению правительства региона, начать отопительный сезон раньше обычного срока власти решили по многочисленным просьбам жителей.