Уфа, , 13:52 — REGNUM В 2020 году в Башкирии начнётся реализация еще девяти проектов, которые направлены на развитие молочной отрасли республики. Об этом сообщил и.о. вице-премьера — министр сельского хозяйства Башкирии Ильшат Фазразхманов на оперативном совещании в правительстве Башкирии, 21 октября передает пресс-служба республиканского правительства.

По словам чиновника, для реализации данных проектов потребуются инвестиции в сумме 23 млрд рублей.

В своем докладе, Ильшат Фазразхманов отметил, в соответствии с указом главы Башкирии, до конца 2024 года производство товарного молока в республике должно вырасти до 1,2 млн тонн в год, а к 2030 году — до 1,5 млн тонн.

Чтобы достичь этих показателей, необходимо реализовывать инвестиционные проекты, в рамках которых будут построены новые молочные комплексы. Кроме этого, необходимо осуществить цифровизацию отрасли и поддерживать республиканских товаропроизводителей.

Отмечается, что с начала года в республике было произведено 560 тысяч тонн товарного молока, что на 1,2 процента больше показателей аналогичного периода прошлого года.

По словам и.о. вице-премьера, в 2019 году в Башкирии будет завершено восемь инвестиционных проектов общей стоимостью 8,7 млрд рублей.

Крупнейшим из них является строительство животноводческого комплекса на 2800 коров с годовым объёмом производства 26,7 тысячи тонн молока.