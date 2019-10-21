Екатеринбург, , 14:05 — REGNUM Наличие ДНК свиньи в якобы халяльных пельменях — это возмутительно. Об этом заявил глава екатеринбургского центра чеченской культуры «Вайнах» Адам Калаев, сообщает ЕАН.

Именно чеченская диаспора и попросила специалистов свердловского управления Россельхознадзора провести исследования халяльных пельменей одного из агрохолдингов, где и обнаружилось содержание свинины.

«Тот факт, что попадаются такие недобросовестные производители, которые сбывают свинину — это возмутительно», — сказал Калаев.

Руководитель уточнил, что для мусульманских народов поедание свинины не является приемлемым. На результаты исследований должны обратить внимание не только мусульмане, но и другие жители Среднего Урала, уверен Калаев.

Как сообщало ИА REGNUM, в халяльных пельменях из мяса птицы компании были обнаружены ДНК свиньи. Продукция продавалась на рынке «Омега» в Екатеринбурге.

Читайте ранее в этом сюжете: В Екатеринбурге обнаружили ДНК свиньи в халяльной продукции