Москва, , 13:22 — REGNUM По итогам сентября 2019 года на российском авторынке был реализован 2471 автомобиль японской автокомпании Mazda, что на 8% меньше, чем в сентябре 2018 года. Об этом сообщает «Автостат Инфо».

Лидером продаж среди моделей Mazda в сентябре 2019 года стал кроссовер Mazda CX-5. За отчетный период в России было продано 1970 таких моделей, что на 5,2% больше, чем год назад. На втором месте — Mazda 6, чьи продажи упали в сентябре 2019 года на 28%, до 337 экземпляров. Замыкает тройку лидеров Mazda CX-9. Реализация этой модели выросла на 2,5%, до 125 единиц.

Кроме того, в сентябре 2019 года на российском авторынке было реализовано 39 экземпляров Mazda3 — это на 82% ниже показателя продаж прошлого года.

Всего за девять месяцев 2019 года в России было продано 21 607 автомобилей японской компании, что на 2% меньше, чем год назад.

Напомним, в середине октября 2019 года компания Mazda опубликовала видео-тизер о своем первом серийном электрокаре, который будет продемонстрирован в Токио.

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