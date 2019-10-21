Черкесск, , 13:16 — REGNUM Новую автодорогу проложат от села Псыж в Карачаево-Черкесии до границы со Ставропольским краем. Об этом сообщил глава республики Рашид Темрезов на своей странице в Instagram.

https://www.instagram.com/p/B31nAuuArjQ/

Дорога будет четырехполосная, выполнять работы по ее прокладке будет ФКУ Упрдор «Северный Кавказ». О решении построить новую трассу сообщил начальник управления Руслан Лечхаджиев в День работников дорожного хозяйства. Отметив, что это решение очень важно для Карачаево-Черкесии, Темрезов сказал:

«Принято решение о строительстве новой современной четырёхполосной дороги от Псыжа до границы Карачаево-Черкесии со Ставропольским краем. Это не только комфорт для автомобилистов, прежде всего, это вопрос безопасности».

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