Бишкек, , 13:12 — REGNUM Мэрия столицы Киргизии провела внеплановый инструктаж и тестирование водителей муниципальных автобусов на знание правил дорожного движения и технической эксплуатации транспорта. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

На первом экзамене 188 из 343 водителей не смогли набрать нужный балл, а еще 24 человека на экзамен не пришли по уважительным причинам.

Провалившим тест была предоставлена возможность провести работу над ошибками, улучшить свои навыки и пройти переэкзаменовку. В итоге все водители успешно сдали экзамен.