Москва, , 13:39 — REGNUM Компании-инвесторы смогут рассчитывать на налоговый вычет в Москве. Соответствующий проект закона 21 октября был рассмотрен и поддержан на заседании комиссии по экономической и социальной политике законодательного собрания города, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Согласно проекту закона, новым видом льгот в виде инвестиционного налогового вычета смогут воспользоваться организации, получившие статус инвестора. Соответствующий статус получат организации, которые инвестируют свыше 100 млн рублей в столице и будут работать в обрабатывающей отрасли.

Такие организации смогут уменьшить размер отчислений налога на прибыль на стоимость приобретенного основного средства. При этом здания и сооружения не могут подпадать под налоговый вычет.

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