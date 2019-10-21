София, , 12:54 — REGNUM В Болгарии началось строительство инфраструктуры для транзита газа по второй ветке газопровода «Турецкий поток», заявил 21 октября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров после переговоров с главой МИД Болгарии Екатериной Захариевой.

По словам Лаврова, работы по строительству газопровода завершатся в срок, к 2020 году. В свою очередь Захариева отметила, что к этому времени газопровод «Балканский поток» достигнет границы Сербии.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за спора между участниками тендера на строительство болгарского участка газопровода «Турецкий поток» оказались сорваны планы по его частичному запуску до Сербии с начала 2020 года, в связи с чем российская сторона столкнулась с необходимостью продления контракта на транзит газа через Украину, который истекает в конце текущего года.

Читайте также: Россия обеспечит стабильные поставки газа в Европу — Путин