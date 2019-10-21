Грозный, , 12:34 — REGNUM В Чеченской авиакомпании «Вайнахавиа» сменилось руководство. Новым генеральным директором стал Альви Шахгериев. Его заместителем назначен Али Бацаев, пишет ИА «Чеченская Республика Сегодня».

Представил новых руководителей коллективу акционерного общества депутат Государственной думы РФ от Чечни Адам Делимханов. Он отметил, что Альви Шахгериев имеет большой опыт в сфере авиаперевозок. Кроме того, он является членом команды главы Чечни Рамзана Кадырова.

Делимханов также выразил благодарность за работу прежнему гендиректору «Вайнахавиа» Солсбеку Гамбулатову, который руководил предприятием около 10 лет.

Напомним, компания «Вайнахавиа» создана в 1938 году. Международный аэропорт Грозный (Северный) имеет в своём распоряжении одну взлётно-посадочную полосу протяжённостью в 2500 метров. Воздушная гавань может принимать все типы вертолётов, а также большинство типов самолетов.