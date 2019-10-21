Чита, 21 октября 2019, 12:33 — REGNUM Для жителей Читы, проживающих в отдаленных микрорайонах, проезд от дома на работу и обратно стал комфортнее и быстрее. Новые автобусы ПАЗ, рассчитанные на 52 места, вышли на маршруты. Всего в этом году для столицы Забайкалья приобретено 42 автобуса на средства дальневосточной субсидии, сообщает официальный портал Забайкальского края.
По словам министра строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края Алексея Гончарова, организация маршрутов с привлечением новых автобусов позволит оптимизировать пассажиропоток и повысить качество перевозок.
Все автобусы изготовлены «в северном исполнении» и устойчивы к морозам. Также они оборудованы специальными приспособлениями для перевозки маломобильных граждан, панорамным с солнцезащитными шторками ветровым стеклом с системой обдува, кондиционером, электронной системой информирования пассажиров.
Кроме этого в общественном транспорте имеются устройства вызова экстренных оперативных служб, видеокамеры, видеорегистратор. Два терминала обеспечат самостоятельную оплату проезда пассажирам всех категорий, с выдачей бумажных проездных билетов установленного образца, включая льготные. Терминал оплаты будет функционировать как в автономном режиме, так и в составе программно-аппаратного комплекса.
В ближайшее время будет закуплено еще 35 транспортных средств. При этом, число автобусов, уже эксплуатируемых на муниципальных маршрутах, не сократится.