Чита, , 12:33 — REGNUM Для жителей Читы, проживающих в отдаленных микрорайонах, проезд от дома на работу и обратно стал комфортнее и быстрее. Новые автобусы ПАЗ, рассчитанные на 52 места, вышли на маршруты. Всего в этом году для столицы Забайкалья приобретено 42 автобуса на средства дальневосточной субсидии, сообщает официальный портал Забайкальского края.

По словам министра строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края Алексея Гончарова, организация маршрутов с привлечением новых автобусов позволит оптимизировать пассажиропоток и повысить качество перевозок.

«Благодаря транспортным средствам в Чите открыли новый маршрут от улицы Верхоленской до поселка ГРЭС. На него вышли шесть приобретенных автобусов. Остальные машины будут курсировать по тем дорогам краевой столицы, которые выбрали читинцы в результате проведенного ранее опроса», — отметил Алексей Гончаров.

Все автобусы изготовлены «в северном исполнении» и устойчивы к морозам. Также они оборудованы специальными приспособлениями для перевозки маломобильных граждан, панорамным с солнцезащитными шторками ветровым стеклом с системой обдува, кондиционером, электронной системой информирования пассажиров.

Кроме этого в общественном транспорте имеются устройства вызова экстренных оперативных служб, видеокамеры, видеорегистратор. Два терминала обеспечат самостоятельную оплату проезда пассажирам всех категорий, с выдачей бумажных проездных билетов установленного образца, включая льготные. Терминал оплаты будет функционировать как в автономном режиме, так и в составе программно-аппаратного комплекса.

В ближайшее время будет закуплено еще 35 транспортных средств. При этом, число автобусов, уже эксплуатируемых на муниципальных маршрутах, не сократится.