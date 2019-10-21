Москва, , 12:31 — REGNUM Рейтинг самых продаваемых на российском авторынке автомобилей европейских брендов по итогам сентября 2019 года составили специалисты «Автостат Инфо».

Возглавил этот топ немецкий автомобиль Volkswagen Polo. За первый осенний месяц автомобиль разошелся тиражом в 4834 экземпляра. Это почти на 3% меньше уровня продаж прошлого года.

На второй строчке также представитель Volkswagen — кроссовер Tiguan, реализация которого за отчетный период увеличилась на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Было продано 2970 экземпляров.

Замыкает тройку лидеров Renault Duster. В сентябре 2019 года в России покупателями этого кроссовера стали 2730 автолюбителей, что на 22% меньше, чем в сентябре 2018 года.

Четвертое и пятое место соответственно заняли Renault Logan (2557 ед.; +30%) и Skoda Rapid (2241 ед.; — 27%).

Напомним, по информации агентства «Автостат», самым популярным автомобилем иностранного бренда в России по итогам трех кварталов 2019 года стал Ford Focus.

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