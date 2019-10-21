Москва, , 13:12 — REGNUM В бюджете Москвы на 2020 год и плановый период следует предусмотреть средства на бесплатное питание и проезд для учащихся столичных школ. Такая инициатива была озвучена на совместном заседании комиссий в Московской городской думы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

О необходимости таких мер заявил заместитель председателя Мосгордумы Николай Губенко. Депутат напомнил, что в бюджете заложены многомиллиардные траты на благоустройство города и ряд других статей расходов. При этом на бесплатное питание и проезд всех учащихся столичных школ необходимо около 32 млрд рублей — всего около 1% от расходов из проекта бюджета на 2020 год.

«Эти меры позволят московской семье с двумя детьми получить соцподдержку на 90 тысяч рублей в год. Все расчёты приведены, цифры нас не обманывают. Можно ли дополнить проект бюджета такими суммами?» — поинтересовался Губенко.

Однако эти поправки в проект бюджета председатель комиссии по экономической и социальной политике Мосгордумы Людмила Гусева предложила направить в мэрию столицы.

«Мы находимся в режиме обсуждения, свои материалы, подсчёты и обоснование, которое вами подготовлено, мы передадим департаменту труда и соцзащиты и департаменту финансов», — заявила Гусева.

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