Сеул, , 12:36 — REGNUM Шесть из десяти жителей Южной Кореи считают, что соглашения о свободной торговле (ЗСТ) оказывают положительное влияние на внутренний рынок. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Корейского агентства по делам потребителей (KCA).

Согласно результатам опроса, проведенного среди 3000 человек в возрасте 25−39 лет, 67,5% респондентов сообщили, что ЗСТ благотворно влияет на рынок страны, что на 21,2% больше по сравнению с результатами опроса, проведенного в 2015 году.

88,1% опрошенных сообщили, что благодаря соглашениям о свободной торговле в магазинах представлен более широкий ассортимент товаров, а 66,6% респондентов отметили снижение стоимости ряда позиций.

С другой стороны, южнокорейские потребители высказывают недовольства относительно мер по контролю за качеством продуктов и этикеток с переводом на родной язык. В частности, это касалось продуктов животноводства, морепродуктов и фруктов, а также алкогольных напитков и кормов для животных.

Отметим, что на сегодняшний день Южная Корея подписала 16 соглашений о свободной торговле с 54 странами.