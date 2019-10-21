Улан-Удэ, , 12:10 — REGNUM За девять месяцев 2019 года объём экспорта лесоматериалов из Сибири составил 2,02 млрд долларов США. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Сибирского таможенного управления, добавив, что это 17% от общего объёма экспорта по региону.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года вывоз леса в стоимостном выражении сократился на 1,2%. Причём сокращение произошло во многом благодаря снижению объёмов вывоза необработанных материалов.

«Основную часть (87%) общего стоимостного объема экспорта леса составили поставки обработанной древесины, и только 13% пришлось на необработанные лесоматериалы», — отметили в управлении.

Сибирский лес вывозился в первую очередь в страны дальнего зарубежья, такие как Китай, Германия, Япония, Египет. И лишь 6,2% экспорта пришлось на страны СНГ (в основном в Узбекистан).

Между тем, как сообщало ИА REGNUM, российские власти могут ввести запрет на вывоз леса в Китай, если Пекин не поможет Москве решить проблему с незаконными вырубками леса в Сибири. Глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин также сообщил о намерении до конца года заключить с Китаем соглашение о восстановлении вырубленных насаждений в Сибири и на Дальнем Востоке.

Читайте также:

Минприроды пригрозило Китаю запретом экспорта леса

Китайский МИД ответил на призыв России бороться с вырубками леса

Россия и КНР могут заключить соглашение о восстановлении вырубленного леса