Москва, , 11:07 — REGNUM Московский производитель мороженого — ООО «Магриб С. А» выставил судебные претензии к АО «Первый канал». Посчитав несколько реплик, прозвучавших в документальной передаче, где речь шла о качестве мороженого, ударом по своему имени, компания потребовала выплаты свыше 341 млн рублей. Арбитражный суд Москвы не нашёл оснований для удовлетворения иска, но вердикт ещё может быть обжалован, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Компания-истец учреждена в январе 1998 года, её уставный капитал — 20 тыс. рублей, по основному виду деятельности специализируется на оптовой торговле мороженым. Директор и владелец — Александр Разбегаев.

Компания, чью продукцию оценивали в одной из передач телеканала, не согласилась с выводами, озвученными там и потребовала признать несоответствующими действительности фразы:

«В образце №4 (продукции ООО «Магриб С.А.») была найдена замена на растительный жир, в количестве пятидесяти процентов был найден пальмоядровый жир», «Это офис компании ООО «Магриб С.А.», их шоколадный пломбир наполовину сделан из пальмоядрового масла, а в шоколадном мороженом шоколада нет ни крошки, только глазурь, которую тоже делают из растительных жиров» и «в мороженном (с растительными жирами), в том числе которое производит ООО «Магриб С.А.» имеется стакан подсолнечного масла вместо мороженного» и т.д.

Компания заявила, что в передаче при этом использовалась скрытая реклама другой компании. Истец оценил «понесенные убытки в форме реального ущерба и упущенной выгоды» на 341 582 000 рублей.

Чтобы отстоять свои аргументы, ООО обратилось в суд, но проиграло.

«Непосредственно исследовав доводы искового заявления, спорную информацию, представленные в дело доказательства, суд не находит оснований для удовлетворения заявленных требований», — отмечается в определении суда.

Ответчик в суде заявил, что образцы мороженого разных производителей были куплены произвольно в одном из продуктовых магазинов Москвы, а экспертизу продуктов проводило аккредитованное экспертное учреждение.

«Результаты испытаний были оформлены соответствующим протоколом, и показали, что в образце, изготовленном истцом, «была найдена замена на растительный жир, в количестве 50 процентов был найден палъмоядровый жир», что и было озвучено в телепередаче наряду с результатами экспертизы образцов продукции других производителей», — отмечалось в материалах дела.

В испытании участвовал классический шоколадный пломбир в вафельном стаканчике.

Более того, ответчик отметил, что фраза о пломбире, изготовленном истцом, о том, что «была найдена замена на растительный жир, в количестве 50 процентов был найден палъмоядровый жир», соответствуют действительности, а другие высказывания, указанные в просительной части искового заявления, «перефразированы истцом, к нему не относятся и не могут умалять его деловую репутацию».