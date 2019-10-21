Москва, , 11:05 — REGNUM Банку РФ предложили в рамках «регуляторной гильотины» убрать 27 «антиотмывочных» норм. С такой инициативой выступили финансово-кредитные учреждения, брокеры, страховые фирмы и другие участники рынка. По их мнению, эти нормы затрудняют исполнение законодательства. Об этом сообщает издание РБК со ссылкой на документ.

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Так, в числе предложений — не требовать миграционные карты у иностранных клиентов, зафиксировать минимальную сумму транзакции, при которой учреждения не будут устанавливать бенефициара, а также увеличить с 15 тыс. до 100 тыс. рублей сумму страховых премий, которые можно выплатить клиентам без идентификации.

Как заявили в пресс-службе регулятора, Центробанк уже приступил к обсуждению соответствующих предложений.

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Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2019 года в Государственную думу правительством РФ будут внесены два законопроекта по «регуляторной гильотине» — «Об обязательных требованиях» и «О государственном контроле (надзоре)». Проекты законов должны реформировать механизм контрольно-надзорной деятельности в России.

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