Москва, , 11:02 — REGNUM Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал депутатам принять в первом чтении законопроект основных параметрах федерального бюджета на 2020−2022 годы, передаёт корреспондент ИА REGNUM 21 октября.

Правительство ожидает, что в течение всех трех лет доходы госсметы будут расти. Так, в 2020 году они достигнут 20,4 трлн рублей, что на 2,1% выше, чем в 2019 году. По расчётам Минфина, к 2022 году в госбюджет поступит уже 22,1 трлн рублей.

За счет роста доходов, госсмета останется профицитной до 2022 года, однако показатель будет снижаться. В 2020 году он достигнет 0,8% ВВП, а к 2022 году сократится до 0,2% ВВП.

Уменьшение профицита госсметы связано с ростом расходов — так, уже в 2020 году правительство планирует увеличить расходную часть госсметы на 6,6% до 19,5 трлн рублей. К 2022 году расходы должны вырасти до 21,8 трлн рублей.