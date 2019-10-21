Петропавловск-Камчатский, , 10:58 — REGNUM Грузопассажирскую баржу «Камчатка-2» отправили на Камчатку на борту сухогруза «Николай Ахромеев» из порта Приморья, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Грузопассажирская баржа «Камчатка-2» Цитата из видео Вести Приморье. ГТРК Владивосток

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По информации пресс-службы министерства транспорта и дорожного строительства полуострова, судно запустят в эксплуатацию в 2020 году. Баржа будет курсировать в Пенжинском районе. Она рассчитана на 40 тонн груза и 25 пассажиров.

Судно приспособлено для перевозки автомобилей, грузов до 24 метров.

Как сообщало ИА REGNUM, два российских пассажирских судна на подводных крыльях «Комета 120М» получили высокотехнологические остекления из монолитного оптического поликарбоната. Их изготовили в Обнинском научно-производственном предприятии «Технология». Новые стёкла появятся в пассажирских салонах и ходовых рубках кораблей.