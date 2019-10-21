Нижний Новгород, , 10:56 — REGNUM По итогам сентября 2019 года в Приволжском федеральном округе (ПФО) продажи новых легковых автомобилей уменьшились на 12,6%, до 29 178 единиц. Об этом сообщает «Автостат Инфо».

Первое место по продажам новых легковушек в ПФО занимает отечественная модель Lada Granta. За месяц это авто приобрели 3514 покупателей. Это на 124 меньше, чем в прошлом году.

На второй строчке разместилась ещё одна российская модель — Lada Vesta. В сентябре этого года её купил 2901 автолюбитель, что на 10% меньше, чем в прошлом году. Тройку лидеров замыкает южнокорейский автомобиль KIA Rio. За отчётный период было реализовано 1913 экземпляров данной модели, что на 1,6% меньше прошлогоднего результата.

Четвёртое и пятое места в ПФО занимают соответственно кроссовер Hyundai Creta (1412 ед.) и Hyundai Solaris (1077 ед.).

Кроме того, в десятку самых покупаемых моделей в Приволжском федеральном округе попали: Lada Largus (1015 ед.), Lada Xray (826 ед.), Renault Duster (754 ед.), Volkswagen Polo (736 ед.) и Renault Sandero (720 ед.).

Напомним, по итогам сентября 2019 года самые высокие продажи новых легковых машин в России были в Москве. В этом регионе было реализовано 17 383 единицы легковушек, что на 5,4% меньше, чем в сентябре 2018 года.

Читайте также: Названо самое популярное авто в четырёх федеральных округах РФ