Киев, , 10:41 — REGNUM До конца 2019 года правительство Украины планирует завершить создание ряда энергетических рынков, заявил первый заместитель министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Виталий Шубин.

«На следующие два месяца наша главная задача — внедрение энергетических рынков в Украине… Мы должны обеспечить прозрачные рыночные условия, которые создадут конкуренцию. На рынке должно быть много покупателей и много продавцов. Ни у кого не должно быть возможности диктовать свои цены по своему какому-то желанию», — сказал Шубин.

Кроме того, добавил чиновник, топливно-энергетический комплекс Украины должен четко реагировать на мировые тенденции снижения стоимости энергетических ресурсов.

Вместе с тем Шубин подчеркнул, что энергетические системы Украины значительно износились, и это может стать определенной проблемой.

«Ни для кого не является секретом, что топливно-энергетическим комплексом обычно никто не занимался. Мы 28 лет использовали достояние, которое имели. Все энергетические системы изношены, генераторы изношены. Сегодня у нас не очень хорошая ситуация», — добавил Шубин.

Кроме того, замминистра призвал парламент Украины принять ряд законов, чтобы Киев завершил процесс присоединения к Третьему энергетическому пакету Евросоюза.

«Сейчас идет быстрое рассмотрение законопроектов, которые отвечают Третьему энергетическому пакету… Мы должны обеспечить принятие законодательных актов, которые позволят Украине соединиться с энергетическими системами Европы», — сказал Шубин.

ИА REGNUM напоминает, что с 1 июля 2019 года на Украине внедрен рынок электроэнергии, работающий, как заявляют власти страны, по европейским правилам. В настоящий момент власти страны пытаются обеспечить разделение компании «Нафтогаз Украины» в соответствии с обязательствами перед ЕС, чтобы добычей, транпортировской и продажей топлива занимались отдельные независимые компании.