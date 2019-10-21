Москва, , 10:33 — REGNUM Китай исчерпал тот ресурс, который прежде позволял ему обеспечивать стремительный экономический рост, считает директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий. Об этом он заявил 21 октября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя замедление темпов роста ВВП КНР.

«Если рассматривать ситуацию в чисто рыночном плане, то мы наблюдаем повторение одного и того же сюжета, который демонстрирует Азия уже третий раз подряд (первые два сюжета были японский и южнокорейский), — сказал эксперт. — Когда появляется азиатская стран с очень динамичной экономикой, а также дешёвой и дисциплинированной рабочей силой, которая стремительно наращивает промышленное производство, то возникает представление, что эта экономика будет расти бесконечно. Но дальше наступает исчерпание ресурса рабочей силы и наступают пределы роста. Похоже, что сейчас мы это и наблюдаем в Китае — тот кризис, который в 1980-е годы настиг Японию, а в 1990-е годы — Южную Корею, сейчас настигает Китай».

При этом Кагарлицкий призвал не забывать, что Японию отличала система с очень развитыми политическими институтами, с глубоко укоренёнными традициями социального и политического поведения и, что очень важно, с развитым внутренним рынком. Поэтому Япония просто перешла в затяжную стагнацию, но катастрофы там не случилось.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, согласно информации Национального бюро статистики, ВВП Китая вырос на 6,2% в годовом исчислении за первые три квартала 2019 года, достигнув отметки 69,78 трлн юаней (около 9,87 трлн долларов). Этот рост оказался в пределах запланированного правительством 6−6,5% роста на 2019 год.

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