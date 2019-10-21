Москва, 21 октября 2019, 10:33 — REGNUM Китай исчерпал тот ресурс, который прежде позволял ему обеспечивать стремительный экономический рост, считает директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий. Об этом он заявил 21 октября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя замедление темпов роста ВВП КНР.
При этом Кагарлицкий призвал не забывать, что Японию отличала система с очень развитыми политическими институтами, с глубоко укоренёнными традициями социального и политического поведения и, что очень важно, с развитым внутренним рынком. Поэтому Япония просто перешла в затяжную стагнацию, но катастрофы там не случилось.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, согласно информации Национального бюро статистики, ВВП Китая вырос на 6,2% в годовом исчислении за первые три квартала 2019 года, достигнув отметки 69,78 трлн юаней (около 9,87 трлн долларов). Этот рост оказался в пределах запланированного правительством 6−6,5% роста на 2019 год.
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