Будапешт, , 10:34 — REGNUM Концерн Daimler приступил к производству новых Mercedes-AMG A45 и CLA45. Об этом сообщает пресс-служба немецкой компании.

Автомобили производят на венгерском заводе в городе Кечкемет. Рабочие автопредприятия прошли специальное обучение производству обновлённых машин подразделения AMG.

«Производство и установка специальной формы кузова моделей требует большого профессионализма, как на прессовом конвейере, так и в кузовном цехе», — говорится в сообщении автокомпании.

Также автопроизводитель отметил, что на заводе используется новая инновационная система окраски кузова, которая дает возможность наносить дополнительные специальные цвета.

Сообщается, что новые модели A 45 и CLA 45 в спортивной модификации имеют максимальную мощность 421 л. с. и 500 Нм крутящего момента. Агрегат автомобилей работает с 8-позиционным «автоматом» и полноприводной системой 4Matic +. Спортивный A45 S может разогнаться с 0 до 100 км/ч за 3,9 секунды. Максимальная скорость авто равна 270 км/ч.

Напомним, ранее пресс-служба «Даймлер КамАЗ Рус» сообщила, что компания Mercedes-Benz планирует изготавливать в России рестайлинговый грузовой автомобиль Actros. Полная масса грузовика будет составлять от 18 до 33 т.

Читайте также: Российские тюнеры подготовили Mercedes-Benz GLE для бездорожья