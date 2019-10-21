Москва, , 10:24 — REGNUM Если власти КНР смогут в конце концов реализовать свой давний план и переориентировать экономику Китая на внутренний рынок, то в итоге китайские товары перестанут пользоваться спросом, считает директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий. Об этом он заявил корреспонденту ИА REGNUM 21 октября.

КНР Иван Шилов © ИА REGNUM

«Та самая идея разворота к внутреннему рынку, которую китайское руководство обсуждает уже 10 лет подряд, теоретически верна, но её реализация усугубит мировой кризис, — сказал Кагарлицкий. — Её невозможно реализовать без резкого повышения (единовременно и в десятки раз) социальных расходов в Китае. Однако в таком случае китайские товары перестанут быть интересны для всех, кроме разве что самих китайцев. Кроме того, в результате таких реформ в Китае должно возникнуть качественно иное общество».

Иными словами, как пояснил эксперт, Китаю нужно будет перестроить всё, включая политическую систему, — то есть устроить революцию.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению Кагарлицкого в настоящее время на мировом рынке сложилась такая ситуация, что Китай, который мог предоставить и очень дешёвую рабочую силу, и высокий уровень государственного контроля (дисциплина, порядок, безопасность), стал настолько привлекательнее любой другой страны, что фактически подорвал мировую экономику, расбалансировав её критическим образом.

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