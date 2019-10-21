Сеул, , 10:22 — REGNUM В Сеуле состоится 6-я корейско-норвежская конференция по вопросам морского сотрудничества. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства морских дел и рыболовства страны.

По их словам, конференция состоится 22 октября в четырехзвездочном отеле Best Western Premier Seoul Garden Hotel.

Известно, что в рамках встречи стороны обсудят пути укрепления сотрудничества в сфере судоходства.

Отметим, что после подписания соглашения о сотрудничестве в 2012 году, представители Южной Кореи и Норвегии ежегодно проводит двусторонние встречи и семинары для укрепления сотрудничества в данной сфере.

Кроме того, 23 октября в пятизвездочном отеле Park Hyatt Busan в Пусане состоится корейско-норвежский семинар на тему «зеленого судна», в рамках которого стороны обсудят вопросы экологичной логистики.