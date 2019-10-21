Москва, , 10:24 — REGNUM По итогам сентября 2019 года в России были проданы 7594 новые легковые машины бренда Toyota, что на 22,2% меньше, чем в сентябре 2018 года. Об этом сообщает «Автостат Инфо».

Стоит отметить, что основные продажи автомобилей японской марки приходятся на сегмент SUV. Так, за отчётный период компанией было продано 4656 автомобилей данного сегмента. Это на 30% меньше, чем в сентябре 2018 года.

Больше всего продаж машин Toyota в сегменте SUV пришлось на модели RAV4. В сентябре в РФ эту модель купили 1748 автолюбителей, что на 53,5% меньше, чем в прошлом году.

На второй строчке расположилась модель Toyota Land Cruiser, которую за месяц приобрели 1389 покупателей — на 2,5% меньше, чем в сентябре 2018 года. Тройку лидеров замыкает Toyota Land Cruiser 200. За месяц российские дилеры реализовали 558 таких моделей (-32%).

Четвёртое и пятое места заняли соответственно Toyota Fortuner (580 шт.) и Toyota C-HR (286 шт.). Еще в сентябре были проданы 86 единиц Highlander.

Напомним, ранее пресс-служба бренда Toyota анонсировала миниатюрный электрический автомобиль под названием BEV, который автокомпания представит на автосалоне в Токио. Электромобиль меньше, чем компактный Smart fortwo Electric Drive. Его длина составляет всего 2490 мм, а ширина равна 1290 мм.

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