Махачкала, , 11:59 — REGNUM Дни Индонезии пройдут в городе Махачкале 1 и 2 ноября. Представители дагестанских предприятий смогут провести переговоры о поставках продукции с уполномоченными менеджерами крупнейших индонезийских товаропроизводителей, сообщили ИА REGNUM 21 октября в пресс-службе агентства по предпринимательству и инвестициям Дагестана.

В эти дни в столице республики пройдут деловой форум, контактная биржа, а также будет организована выставка продукции участвующих в мероприятии компаний из Индонезии.

В ведомстве отметили, что международное мероприятие позволит дагестанским предприятиям наладить сотрудничество с зарубежными компаниями, найти источники инвестиций, новых партнеров и клиентов, а также предоставит возможность вывести товары на иностранный рынок.

В мероприятии примут участие посол Индонезии в Российской Федерации Вахид Суприяди, руководство Дагестана, представители профильных министерств, бизнес-сообществ и другие.

Как сообщало ИА REGNUM, весной текущего года индонезийский посол уже посещал Дагестан с рабочим визитом. Тогда, в частности, он отметил, что продовольственные продукты, кофе и мусульманская одежда из Индонезии могут быть востребованы в республике.

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