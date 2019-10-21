Штат Калифорния, США, , 09:55 — REGNUM В Калифорнии на конкурсе элегантности в Пеббл-Бич был представлен электрический гиперкар Bugatti Centodieci стоимостью 9 млн долларов. Об этом сообщается на канале Gumbal в YouTube.

Новое скоростное авто стало не только первым серийным электрокаром, но и самым дорогим автомобилем бренда Bugatti на сегодняшний день. Специалисты компании установили в авто мощный электрический агрегат максимальной производительностью 1577 «лошадей».

Новинка выпущена в честь легендарного среднемоторного спорткара EB110, который в свою очередь был изготовлен в честь 110-летия создателя французской автокомпании Этторе Бугатти. Это авто имело под капотом 553-сильный движок объёмом 3,5 л, позволяющий разогнаться спорткару до 100 км/ч за 3,6 с.

Напомним, в сентябре 2019 года глава компании Стефан Винкельманн заявил, что компания Bugatti планирует выпустить внедорожник стоимостью 1 млн долларов (64,29 млн рублей). По его словам, этот автомобиль должен стать самым большим и самым дорогим в своем классе.

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