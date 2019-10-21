Москва, , 09:53 — REGNUM Нефть подешевела на торгах в пятницу, 18 октября, не сумев удержаться над важным уровнем 60 долларов за баррель. За неделю Brent подешевела примерно на 1,7% под влиянием негативных факторов, которые пока остаются актуальными, отмечает эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев. В его обзоре нефтяного рынка, подготовленном для ИА REGNUM, также сказано:

«Росту цен препятствует повсеместное беспокойство инвесторов по поводу замедления мировой экономики, которое вынуждает все больше Центробанков смягчать монетарную политику. Ярким напоминанием о тенденции замедления глобального ВВП послужили данные из Китая, которые отразили замедление экономического роста до почти 30-летних минимумов. Также в пользу медведей сыграла еженедельная статистика из США, отразившая масштабный рост запасов сырой нефти и постепенное восстановление числа активных буровых установок.

В понедельник, 21 октября, Brent остается под давлением на фоне сохраняющейся напряженности вокруг Брекзита. Сегодня состоится голосование по ратификации соглашения о выходе Британии из ЕС, которое было перенесено с субботы. Слухи о готовности Брюсселя предоставить трёхмесячную отсрочку несколько успокоили игроков, но напряженность на этом фронте сохраняется, что мешает росту рисковых активов в целом, включая нефть.

С технической точки зрения котировкам нужно вернуться выше уровня 59 долларов за баррель, чтобы предпринять новые попытки пробоя отметки 60 долларов. Для быков ключевой является область 60,60 долларов, которая остановила попытки подъема на минувшей неделе».