Москва, , 09:52 — REGNUM На мировом рынке сложилась такая ситуация, что Китай, который мог предоставить и очень дешёвую рабочую силу, и высокий уровень государственного контроля (дисциплина, порядок, безопасность), стал настолько привлекательнее любой другой страны, что фактически подорвал мировую экономику, разбалансировав её критическим образом, считает директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий. Об этом он заявил 21 октября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что темпы роста экономики КНР оказались на уровне начала 1990-х годов.

«Начнём с того, что если бы проблема состояла только в 6% роста, то можно было считать, что проблемы нет вовсе. Это всё равно очень высокий процент по сравнению с тем, что мы имеем в остальном мире, — сказал Кагарлицкий. — Но проблемы Китая только начинаются, потому что там абсолютно зашкаливающий и бьющий все рекорды уровень необеспеченных долгов. Экономические диспропорции там совершенно фантастические. Но самое главное, благодаря успешному росту китайской экономики оказались уничтожены основные рынки сбыта китайских товаров».

Как объяснил эксперт, парадокс состоит в том, что КНР перетянула на себя большую часть мирового производства, тем самым лишив другие страны источников дохода и тем самым — возможности покупать товары, в том числе и китайские. В итоге, как подчеркнул Кагарлицкий, те экономические дисбалансы, которые создали Китай, мировая политическая система и транснациональный капитал, не могут быть стабилизированы без большого кризиса.

Напомним, как сообщалось ранее, по данным Национального бюро статистики КНР, в третьем квартале 2019 года прирост ВВП Китая в оказался лишь 6%. Это минимальное значение с 1992 года.

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