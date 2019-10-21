Москва, 21 октября 2019, 09:52 — REGNUM На мировом рынке сложилась такая ситуация, что Китай, который мог предоставить и очень дешёвую рабочую силу, и высокий уровень государственного контроля (дисциплина, порядок, безопасность), стал настолько привлекательнее любой другой страны, что фактически подорвал мировую экономику, разбалансировав её критическим образом, считает директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий. Об этом он заявил 21 октября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что темпы роста экономики КНР оказались на уровне начала 1990-х годов.
Как объяснил эксперт, парадокс состоит в том, что КНР перетянула на себя большую часть мирового производства, тем самым лишив другие страны источников дохода и тем самым — возможности покупать товары, в том числе и китайские. В итоге, как подчеркнул Кагарлицкий, те экономические дисбалансы, которые создали Китай, мировая политическая система и транснациональный капитал, не могут быть стабилизированы без большого кризиса.
Напомним, как сообщалось ранее, по данным Национального бюро статистики КНР, в третьем квартале 2019 года прирост ВВП Китая в оказался лишь 6%. Это минимальное значение с 1992 года.
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