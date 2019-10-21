Москва, , 09:45 — REGNUM Ослабление доллара и укрепление евро на международном валютном рынке обеспечили разнонаправленную динамику рубля против доллара США и единой европейской валюты. К концу прошедшей недели доллар США торговался на локальном рынке в районе отметки 63,80 руб., евро закрепился около 71,20 руб. Это в своём обзоре валютного рынка отмечает сегодня, 21 октября, руководитель департамента учебно-методической работы Института Трейдинга и Инвестиций «Феникс» Александр Егоров.

По его словам, нефтяные цены при этом вошли в стадию боковой динамики, и не формируют каких-либо значимых ориентиров для рубля. Североморский эталон Brent торгуется в границах 58—60 долларов за баррель.

«Основным событием недели для российской валюты станут итоги заседания Совета директоров Банка России 25 октября. Не исключена вероятность более активного, чем ожидается, снижения ключевой ставки с действующих 7%, до 6,5%. Поддержку рублю будет оказывать циклический фактор налоговых платежей в РФ.

Сегодня вероятно некоторое незначительное ослабление российского рубля в рамках коррекции. Курс доллара может протестировать диапазон 64,10—64,25 руб., курс евро будет торговаться в границах 71,10—71,30 руб», — пояснил эксперт.