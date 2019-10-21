Кызыл, , 09:18 — REGNUM Организации в Туве на начало октября 2019 года суммарно задолжали по зарплате около 5,83 млн рублей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Красноярскстата, за последний месяц задолженность снизилась почти в два раза — на 41,6%.

«В республике насчитывается 3 организации-должника, за месяц их стало на 6 меньше. Причиной невыплат является отсутствие собственных средств хозяйствующих субъектов», — отметили в управлении.

Отмечается, что число работников, которым задолжали зарплату составило 102 человека. Это на 72,8% или на 273 человека меньше по сравнению с показателями начала сентября.

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