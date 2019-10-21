Салехард, , 09:07 — REGNUM На Ямале с начала 2019 года на 32,8% подорожало пшено. Стоимость килограмма пшена составляет 101 рубль. Существенно дороже стали яблоки (рост 20,4%) и лук (15,8%), сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные сайта «Мониторинг Ямал».

Макароны в ЯНАО подорожали на 13,76%, баранина на 12,1%, печенье на 9,34%, молоко на 4,15%, хлеб ржаной на 3,58%.

Отмечается и снижение цен в автономном округе. На 23,78% подешевел сахар-песок, рыба на 10,97%, куры на 9,24%, картофель на 4%, конфеты на 6,4%, свинина на 9,15%.