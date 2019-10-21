Чебоксары, , 08:54 — REGNUM В Чувашии объём жилищного строительства по итогам девяти месяцев увеличился, при этом четверть вводимого жилья в республике строит население. Об этом свидетельствуют предварительные данные Чувашстата, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

По информации ведомства, в январе-сентябре 2019 года в Чувашии построено 6925 квартир общей площадью 398,9 тыс. кв. метров (с учетом домов, построенных на участках для ведения садоводства). Это на 12,8% больше по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. Ввод жилья в расчете на 1 тыс. человек населения составил 326,11 кв. метра.

В структуре введённого жилья 100 167 кв. метров построено населением. Объём индивидуального жилищного строительства вырос за указанный период на 24,9%.

Напомним, в 2018 году в Чувашии объём строительства жилья снижен на 1,3%, в том числе объём индивидуального строительства упал на 16,3%.

По данным Чувашстата, за девять месяцев республике сданы в эксплуатацию газовые сети протяженностью 48,9 км, построено 15 фельдшерско-акушерских пунктов, в трёх районах введены в эксплуатацию предприятия общественного питания на 266 посадочных мест. Кроме того, в Комсомольском районе построен детсад, в Ядринском районе — школа, ряд социально-культурных объектов введён в эксплуатацию в Чебоксарах.