Киров, , 08:48 — REGNUM В кировский арбитраж поступил банкротный иск к МУП «Уржумское пассажирское автотранспортное предприятие» из города Уржум. Истцом выступает поставщик топлива из того же города. Иск к производству пока не принят, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Исковое заявление поступило 16 октября 2019 года от ООО «Уржумнефтепродукт», которое просит также включить в реестр кредиторов его требование. Сумма претензий — 1 154 653,86 рубля.

В августе 2018 года суд удовлетворил иск поставщика нефтепродуктов к МУП о взыскании задолженности по договору поставки горюче-смазочных материалов от 30.12.2013 года. Сумма превысила 825 тыс. рублей.

По данным ЕГРЮЛ, МУП учреждено 3 марта 2005 года, уставный капитал — свыше 1,997 млн рублей, учредитель — администрация района. Ранее перевозчик обращался в суд с иском к администрации района, требуя взыскать долг по убыткам «от перевозки пассажиров по территории Уржумского городского поселения за январь-июль 2010 года» на 276 тыс. рублей, но позднее от иска отказался.

Напомним, ранее налоговый орган подал иск с требованием банкротства ликеро-водочного завода Кирова. Основанием для обращения стали долги ООО «Яранский ликеро-водочный завод» на сумму чуть более 782 тыс. рублей.

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