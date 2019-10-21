Кейптаун, , 09:10 — REGNUM Хотя планы ЮАР по дополнительному производству электроэнергии будут включать в себя развитие возобновляемых источников, уголь по-прежнему продолжит играть важнейшую роль в энергетическом секторе южноафриканской страны. Об этом сообщает информационное Reuters со ссылкой на заявление министра минеральных ресурсов ЮАР.

В соответствии с заявлением Гведе Манташе, сделанном им в пятницу, 18 октября, в ближайшие 10 лет возобновляемые источники электроэнергии не смогут заменить электроэнергию, полученную из каменного угля.

Манташе также сказал, что, хотя правительство планирует продлить срок службы атомной электростанции Кеберга, масштабного развертывания ядерной программы не планируется.

По словам журналистов, ЮАР производит 2/3 всей электроэнергии африканского континента. Источниками электроэнергии являются 20 электростанций, работающих на каменном угле. Все они принадлежат государственной компании «ЭСКОМ».