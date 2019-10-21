Красноярск, 21 октября 2019, 08:42 — REGNUM При отказе от пластиковой упаковки нужно понимать, готовы ли люди перейти на альтернативу, отметил ИА REGNUM председатель регионального отделения партии «Зелёные» в Красноярском крае, депутат горсовета Красноярска Сергей Шахматов. Таким образом он прокомментировал информацию о том, что в России может быть введён полный запрет на продажу пластиковых пакетов.
Читайте также: В России хотят запретить пластиковые пакеты
«То, что от пластиковой упаковки необходимо отказываться, понимает уже весь мир. Важно понимать, готовы ли люди перейти на альтернативу — бумагу, либо новые материалы. Важна и финансовая готовность занимающихся этим структур переходить на новую упаковку. Например, какая-либо сеть магазинов готова перейти на бумажные пакеты, но они будут стоить дороже. Вопрос: будет ли потребитель готов платить за них больше?» — подчеркнул Шахматов.
Он отметил, что часть потребителей уже сейчас перешли на многоразовые сумки, так называемые авоськи. И по его мнению, это тоже выход из ситуации.
Как ранее сообщало и, Роспотребнадзор готовит законопроект о полном запрете продажи пластиковых пакетов в России. Сначала продажа планируется будет поэтапно сокращать, а затем и вовсе запретить.
О сроках введения запрета пока не сообщается.