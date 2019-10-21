Красноярск, , 08:42 — REGNUM При отказе от пластиковой упаковки нужно понимать, готовы ли люди перейти на альтернативу, отметил ИА REGNUM председатель регионального отделения партии «Зелёные» в Красноярском крае, депутат горсовета Красноярска Сергей Шахматов. Таким образом он прокомментировал информацию о том, что в России может быть введён полный запрет на продажу пластиковых пакетов.

Читайте также: В России хотят запретить пластиковые пакеты

«То, что от пластиковой упаковки необходимо отказываться, понимает уже весь мир. Важно понимать, готовы ли люди перейти на альтернативу — бумагу, либо новые материалы. Важна и финансовая готовность занимающихся этим структур переходить на новую упаковку. Например, какая-либо сеть магазинов готова перейти на бумажные пакеты, но они будут стоить дороже. Вопрос: будет ли потребитель готов платить за них больше?» — подчеркнул Шахматов.

Он отметил, что часть потребителей уже сейчас перешли на многоразовые сумки, так называемые авоськи. И по его мнению, это тоже выход из ситуации.

Председатель регионального отделения партии «Зелёные» в Красноярском крае, депутат горсовета Красноярска Сергей Шахматов «Однако огромная часть потребителей всё ещё пользуется пластиковыми пакетами и, похоже, пока не готова от них отказываться. Это вопрос привычки, которую, впрочем, со временем можно изменить. В этом вопросе возможно противодействие корпораций, занимающихся изготовлением пластиковой упаковки. Но в таком случае переломить ситуацию может так называемая политическая воля — запрет пластиковой упаковки законодательно. Или создание таких условий, когда себестоимость полиэтиленовой упаковки, пакетов вырастет, условно, в десять раз. И производить эту продукцию станет невыгодно. При этом также важна поддержка экологически безопасной упаковки. Уровень загрязнение пластиком в мире на сегодняшний день можно назвать катастрофическим. В океанах плавают целые острова из пластика. Населённые пункты тонут в несанкционированных свалках, состоящих, в том числе, из пластиковых отходов. Мы живём в век упаковки. Ситуация усугубилась после резкого падения себестоимости такого вида упаковки. Объективно, мы тонем в пластике, и с этим надо что-то делать».

Как ранее сообщало и, Роспотребнадзор готовит законопроект о полном запрете продажи пластиковых пакетов в России. Сначала продажа планируется будет поэтапно сокращать, а затем и вовсе запретить.

О сроках введения запрета пока не сообщается.