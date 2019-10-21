Москва, , 08:31 — REGNUM Чешский автопроизводитель Skoda увеличил за первые девять месяцев 2019 года продажи своих легковых машин в России на 7% до 61 483 единиц. Об этом сообщает Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).

Таким образом компания Skoda заняла седьмое место по реализации легковушек среди всех автопроизводителей в России. При этом рыночная доля марки по итогам трёх кварталов 2019 года составила 4,8%, что на 0,4% больше прошлогоднего результата.

Сообщается, что в сентябре 2019 года первое место по количеству проданных моделей марки Skoda в РФ занимает компактный лифтбек Rapid. За месяц это авто приобрели 2918 покупателей, что на 9% меньше, чем годом ранее.

Вторую строчку занимает кроссовер Kodiaq, продажи которого составили 2297 единиц, увеличившись на 3% по сравнению с отчётным периодом 2018 года. Третью строчку заняла модель Octavia с результатом 2034 проданных авто. Это на 3% меньше, чем за такой же месяц прошлого года.

Напомним, по итогам первого осеннего месяца 2019 года мировые продажи автомобилей компании Skoda выросли на 7,5%, до 102 000 единиц. Однако за первые девять месяцев 2019 года продажи моделей Skoda упали на 2,7% по сравнению с прошлым годом. Всего за первые три квартала 2019 года в мире было реализовано 913 700 автомобилей.

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