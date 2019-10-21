Казань, , 08:23 — REGNUM В октябре 2019 года относительно итогов за тот же период 2018 года в Татарии отмечается снижение поголовья крупного рогатого скота (КРС) — на 1%, до 711,1 тыс. голов. Об этом в рамках совещания доложил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Марат Зяббаров.

Поголовье КРС Принт-скрин из доклада министра РТ

В целом по республике численность голов КРС сократилась на 9,8 тыс. Из общего показателя на коров приходилось 238,7 тыс. голов — снижение также на 1% относительно 2018 года. Свиней же, наоборот, стало больше — на 4%, до 453,6 тыс. голов. Также рост отмечался в птицеводстве — на 4%, до 14,8 млн голов.

Во избежание дальнейших потерь крупного рогатого скота, Зяббаров поручил главам отстающих районов «разобраться в фактах сокращения поголовья» и «разработать план дальнейшего их наращивания». В число аутсайдеров попали Спасский, Алькеевский, Лаишевский и другие районы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Татарии в текущем году наблюдались неблагоприятные явления и в сфере сельского хозяйства, в частности, в сегменте зерновых культур. Так, на 1,5 млрд рублей убытков произошла гибель озимых. Отставание и потери урожая фиксировались и при уборке, на которую негативно повлияла холодная, дождливая погода.