Москва, , 08:15 — REGNUM С 2017 года в России минимальная цена японского кроссовера Mitsubishi Outlander увеличилась на 200 тыс. рублей. Об этом сообщается на сайте «Цена Авто».

Теперь за начальную комплектацию обновлённого кроссовера Mitsubishi Outlander 2019 года выпуска российским автолюбителям придется заплатить 1 699 тыс. рублей. Стоит отметить, что эта версия идёт с 146-сильным мотором рабочим объёмом 2 л, работающим с вариатором.

Топовая комплектация GT Sport дорестайлингового Outlander обойдётся покупателям в 2 502 тыс. рублей. Эта версия автомобиля идёт c трёхлитровым мотором максимальной мощностью 230 «лошадей» и «автоматом».

Напомним, ранее в пресс-службе Mitsubishi сообщили, что до конца 2019 года автомобиль Pajero покинет рынок России. Японская автокомпания не будет продлевать на эту модель одобрение типа транспортного средства (ОТТС).

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