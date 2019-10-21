Сеул, , 08:14 — REGNUM Экспорт товаров из Южной Кореи продолжает сокращаться из-за вялого экспорта полупроводников. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей Таможенной службы страны.

Согласно опубликованным данным, в период с 1 по 20 октября экспорт страны составил $26,8 млрд, что на 19,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Среднесуточный экспорт также сократился на 13,5%, до $1,99 млрд.

Известно, что экспорт полупроводников сократился на 28,8%, автомобилей — на 6,5%, нефтепродуктов — на 38,4%, судов — на 8,4%. С другой стороны, экспорт устройств беспроводной связи увеличился на 44,8%, бытовой техники — на 11,7%.

Экспорт в Китай сократился на 20%, в Японию — на 21,3%, США — на 17,4%, Вьетнам — на 2,3%, страны Европы — на 36,6%. Однако, экспорт в страны Ближнего востока, напротив, увеличился на 1,5%, в Сингапур — на 17,7%.

Импорт за аналогичный период также сократился на 20,1%, до $25,4 млрд.