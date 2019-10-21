Петропавловск-Камчатский, , 08:00 — REGNUM На Камчатке почти за 200 млн рублей отремонтировали и оснастили пансионат Центробанка РФ, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: ЦБ выявил 240 финансовых пирамид в России с начала года

Расходы на реконструкцию пансионата «Светлячок» в селе Паратунка указаны в годовом плане закупок Банка России. Перечень большой и в общей сложности тянет на 180 млн рублей.

Около 30 млн потрачено на ремонт здания пансионата, новый спортзал обошёлся в 93,6 млн рублей, 8 млн выделили на ремонт закрытой парковки на шесть машин.

Помимо ремонта, обновили «начинку» пансионата. Теперь для отдыхающих есть возможность полежать в коллагеновой кислородной капсуле за 1,7 млн рублей и пароуглекислой ванне «Okkervil» за 600 тыс. рублей, дети отдыхающих получили игровую площадку за 1,3 млн, комплекс для тренировок — за 729 тысяч и др.

По информации ИА «Кам 24», идейным вдохновителем масштабных изменений в пансионате стала глава Центробанка России Эльвира Набиуллина, которая была в «Светлячке» в 2017 году. Ей всё понравилось — как говорится — «чистенько и скромненько». После нескольких визитов Набиуллиной, в пансионате начался ремонт. Учреждение даже вывели из подчинения ЦБ Камчатки и отдали Москве.

Как сообщало ИА REGNUM, Центробанк выявил в России 240 организаций с признаками финансовых пирамид с начала 2019 года.