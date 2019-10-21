Чита, , 07:55 — REGNUM В Чите предприниматель может лишиться принадлежащего ему двухэтажного строения, с подвальным и мансардным помещением, находящегося на завершающей стадии строительства. Как поясняет пресс-служба УФССП России по Забайкальскому краю, долг на общую сумму 544 тыс. рублей образовался из-за коммунальных неплатежей, а также уклонения от уплаты налогов и задолженности в Пенсионный фонд.

«Должник пояснял, что расплатится со всеми долгами, как только сдаст помещения здания в аренду. До поступления исполнительных документов на принудительное исполнение в службу судебных приставов у предпринимателя было время, чтобы приступить к оплате полумиллионного долга, но он этого не сделал», — пояснили приставы и произвели арест этого объекта незавершенного строительства.

Если в ближайшее время предприниматель не погасит образовавшуюся задолженность, после прохождения оценки здание будет продано на торгах.

Как уже сообщало ИА REGNUM, похожий случай в начале сентября 2019 года произошёл в соседней Иркутской области. Житель Иркутска, задолжавший банку более восьми миллионов рублей, лишился десятиэтажного здания, расположенного в центре города. И только когда мужчина понял, что срывается его отдых с семьёй, он оплатил оставшуюся часть задолженности.

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