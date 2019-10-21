Ханты-Мансийск, , 07:51 — REGNUM В Югре на 6 млрд рублей увеличен объём финансирования программы бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте общественных и внешних связей.

Финансирование медицины

Дополнительные средства предназначены для приобретения оборудования для медицинских учреждений, увеличения объёмов бесплатной помощи по онкологическому направлению и числа вылетов санитарной авиации.

На зарплаты медикам направят дополнительно 1,8 млрд рублей, отметила губернатор Югры Наталья Комарова.