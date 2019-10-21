Киров, , 07:44 — REGNUM В Кировской области местный колхоз задолжал 90 работникам более 1,2 млн рублей долгов по заработной плате. Задолженность была погашена после вмешательства прокуратуры и возбуждения административного дела, сообщает региональное надзорное ведомство.

Информация о долгах поступила от контролирующих органов в отношении колхоза имени Свердлова в Фалёнском районе. В ходе прокурорской проверки установлено нарушение сроков выплаты заработной платы за июнь 2019 года 90 работникам предприятия на сумму более 1,2 млн рублей. Ведомством также выявлены факты несвоевременного расчёта по заработной плате и выплаты средств при ежегодном уходе в отпуск.

В отношении председателя колхоза возбуждено административное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 5.27 КоАП РФ («Нарушение трудового законодательства»), по итогам которого назначена 13 тыс. рублей штрафа, юридическое лицо оштрафовано на 35 тыс. рублей.

В настоящее время долги по заработной плате погашены.

Как сообщало ИА REGNUM, на 1 октября 2019 года в Поволжье просроченная задолженность по заработной плате составила 250,8 млн рублей, в том числе в Кировской области — 41,1 млн рублей. По сравнению с данными на 1 сентября задолженность в Вятском крае выросла на 0,6%. Больше, чем в Кировской области, долги по зарплате были только в Татарии (69 млн рублей) и Башкирии (47,2 млн рублей).