Новосибирск, , 07:03 — REGNUM Доля трансферного пассажиропотока новосибирского аэропорта «Толмачёво» по итогам девяти месяцев составила 27% в общем потоке. Количество трансферных пассажиров увеличилось на 32% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, сообщается на сайте аэропорта.

За девять месяцев текущего года «Толмачёво» обслужил 5,1 млн пассажиров (+14%). Количество пассажиров на внутренних воздушных линиях превысило 3,7 млн (+15%), на международных достигло почти 1,4 млн человек (+10,8%).

В сентябре 2019 года пассажиропоток новосибирского аэропорта составил 650 тыс. человек (на 8,9% показателя 2018 года). На внутрироссийских рейсах обслужено 484 тыс. пассажиров (+8%), на международных — 166 тыс. (+10%).

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