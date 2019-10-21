Шанхай, Китай, , 07:03 — REGNUM Более 5800 добровольцев будут помогать обслуживать предстоящую Вторую Китайскую выставку импортных товаров и услуг (CIIE-2019), сообщили в Шанхайском муниципальном комитете Коммунистического союза молодежи Китая, передает 19 октября агентство Синьхуа.

Количество волонтёров превзойдет показатели 2018 года. Ожидается, что их число только увеличится к концу выставки. В основном работать волонтёрами будут молодые люди из 38 университетов Шанхая, включая ряд иностранных студентов, которые будут оказывать помощь на 20 языках мира.

Более 300 волонтёрских станций было создано и более 200 волонтёрских групп было организовано в Шанхае специально для второй CIIE, которая пройдет с 5 по 10 ноября. Более 3000 предприятий из 150 стран и регионов мира подтвердили свое участие в выставке в этом году, включая более 250 всемирно известных компаний.