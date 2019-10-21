Якутск, , 06:10 — REGNUM Самым крупнейшим налогоплательщиком за восемь месяцев 2019 года в регионах Дальнего Востока стала алмазодобывающая компания АЛРОСА в Якутии, которая заплатила в бюджеты всех уровней 20,2 млрд рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По данным ФНС РФ, АЛРОСА Якутии заплатила налог на прибыль 20,2 млрд рублей, «Сахалинморнефтегаз-шельф» в островной бюджет — 9,4 млрд, «ДНС Ритейл» (DNS) в Приморье 2,6 млрд рублей, «Разрез Тунгусский» в Бурятии — 1,8 млрд, «Приаргунское производственное горно-химическое объединение» в Забайкалье — 732 млн рублей, «Дальневосточная распределительная сетевая компания» в Приамурье — 577 млн рублей. Еврейская автономная область получила от ООО «Кимкано-Сутарский горно-обогатительный комбинат» 20,9 млн рублей, Хабаровский край — от «РН-Востокнефтепродукт» — 785 млн рублей, Колыма — от ПАО «Сусуманский горно-обогатительный комбинат «Сусуманзолото» — 635 млн рублей, Чукотка — от АО «Чукотэнерго» — 80 млн рублей, Камчатский край — от ПАО «Океанрыбфлот» — 660 млн, указал на карте налогоплательщиков «Коммерсантъ».

Как сообщало ИА REGNUM, законопроект об изменении порядка вступления в силу новых актов налогового законодательства внесли в Госдуму депутаты «Справедливой России». Они инициируют, чтобы не рассматривались и не принимались законы, устанавливающие новые налоги и сборы в период с 1 сентября до 31 декабря.