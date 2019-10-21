Москва, 21 октября 2019, 03:06 — REGNUM Опасные инфекции «не знают границ», и Россия делает многое для развития медицины в Африке. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в интервью ТАСС.
Напомним, 23 октября в Сочи начнет свою работу большой саммит и экономический форум «Россия — Африка». Анонсировано выступление Путина и президента Египта Абдель Фаттах ас-Сиси на пленарном заседании экономического форума.
Владимир Путин считает, что сочинский форум выведет потенциал отношений Москвы со странами Африки на новый уровень.
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