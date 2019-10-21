Москва, , 03:06 — REGNUM Опасные инфекции «не знают границ», и Россия делает многое для развития медицины в Африке. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в интервью ТАСС.

«Опасные инфекционные заболевания не знают границ. Мы также помогаем африканским друзьям в развитии сферы здравоохранения», — сказал Путин.

Напомним, 23 октября в Сочи начнет свою работу большой саммит и экономический форум «Россия — Африка». Анонсировано выступление Путина и президента Египта Абдель Фаттах ас-Сиси на пленарном заседании экономического форума.

Владимир Путин считает, что сочинский форум выведет потенциал отношений Москвы со странами Африки на новый уровень.

Читайте ранее в этом сюжете: Путин: Россия предлагает Африке сотрудничество, а Запад — эксплуатацию