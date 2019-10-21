Нижний Новгород, , 02:25 — REGNUM В Приволжском федеральном округе подвели итоги работы по выявлению нелегальных кредиторов за январь-сентябрь 2019 года. Всего таковых обнаружено почти 170, из которых 22 работали в Нижегородской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в Волго-Вятском главном управлении ЦБ РФ.

В Марий Эл, Татарии, Удмуртии, Чувашии, Мордовии, Самарской, Саратовской, Пензенской, Нижегородской и Кировской областях (регионах присутствия управления) за рассматриваемый период выявлено 167 нелегальных кредиторов и 20 «финансовых пирамид», из которых три работали в Нижегородской области.

Компании нелегально выдавали займы под залог имущества, который оформлялся через договоры купли-продажи по заниженной цене и последующий «возврат» прежнему владельцу через схему лизинга. Залогом выступали квартиры, дома и автомобили. При этом в лизинг собственность передавалась уже третьим лицом. Граждан вводили в заблуждения, а сами договоры составляли так, чтобы заёмщик не мог вернуть долг и его имущество в итоге отходило кредиторам.

Напомним, в целом по стране регулятор выявил 240 компаний с признаками финансовых пирамид, а нелегальных кредиторов в стране обнаружили 1,576 тыс.